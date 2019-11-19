Экс-чемпион Bellator Аскрен объявил о завершении карьеры

Американский боец UFC Бен Аскрен сообщил, что завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.
«Я закончил со смешанными единоборствами, и если честно, закончил со всем», – цитирует 35-летнего бойца ESPN.
За всю карьеру Аскрен провел 22 боя, одержал 19 побед и потерпел 2 поражения. Еще один поединок признан несостоявшимся.
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