Экс-чемпион Bellator Аскрен объявил о завершении карьеры Ранее он владел титулом в промоушене ONE FC.

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Американский боец UFC Бен Аскрен сообщил, что завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Я закончил со смешанными единоборствами, и если честно, закончил со всем», – цитирует 35-летнего бойца ESPN.

За всю карьеру Аскрен провел 22 боя, одержал 19 побед и потерпел 2 поражения. Еще один поединок признан несостоявшимся.