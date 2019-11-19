Новоселов проведет бой на андеркарде перед поединком Кокляев - Емельяненко
Его противником станет Алексей Гончаров.
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Российский боец смешанного стиля и самбист Максим Новоселов проведет бой перед поединком Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Он встретится с 32-летним мастером спорта по боевому самбо и вольной борьбе Алексеем Гончаровым в со-главном поединке за пояс чемпиона в супертяжёлой весовой категории
На международной арене Новоселов провел 12 боев, в которых одержал 9 побед, 2 поражения и 1 ничью. Его соперник имеет в своем активе лишь 5 проведенных поединков (3 победы, 1 ничья и 1 поражение).
О полном файткарде и программе мероприятия пока не сообщается.
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