Новоселов проведет бой на андеркарде перед поединком Кокляев - Емельяненко - Советский спорт
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19 ноября 2019 17:05ММАКорегин Владислав

Новоселов проведет бой на андеркарде перед поединком Кокляев - Емельяненко

Его противником станет Алексей Гончаров.

Российский боец смешанного стиля и самбист Максим Новоселов проведет бой перед поединком Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Он встретится с 32-летним мастером спорта по боевому самбо и вольной борьбе Алексеем Гончаровым в со-главном поединке за пояс чемпиона в супертяжёлой весовой категории

На международной арене Новоселов провел 12 боев, в которых одержал 9 побед, 2 поражения и 1 ничью. Его соперник имеет в своем активе лишь 5 проведенных поединков (3 победы, 1 ничья и 1 поражение).

О полном файткарде и программе мероприятия пока не сообщается.

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