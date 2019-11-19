Тайссе будет вновь тренировать Федора Емельяненко

Известный голландский тренер Питер Тайссе сообщил, что в ближайшее время возобновит работу с бойцом Федором Емельяненко для подготовки к поединку россиянина в Японии.
«Скоро я прилечу в Россию, и мы приступим к подготовке», – сказал тренер.
После проигранного боя 2 января в финале Гран-при Bellator против Райана Бейдера, Тайссе заявил, что в случае продолжения выступлений Федора он не будет участвовать в подготовке россиянина.
Ближайший поединок Емельяненко проведет 29 декабря в японском городе Сайтама на арене Saitama Super Arena. Его соперником станет 41-летний американец Куинтон Джексон.
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