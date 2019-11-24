Пэйдж отправил в нокаут Мелилло В Лондоне завершился очередной турнир Bellator.

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В главном бою вечера встретились британец Майкл Пэйдж (17-1) и итальянец Джованни Мелилло (13-6).

Бой завершился на отметке 1:47 первого раунда после того, как Пэйдж встречным ударом справа отправил соперника в нокаут.

Для британца эта победа стала второй подряд после единственного поражения в карьере, которое он потерпел в мае этого года от Дугласа Лимы (действующий чемпион организации).