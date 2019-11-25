Федор Емельяненко получил приглашение на бой своего брата Встреча состоится 29 ноября.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может посетить бой с участием своего брата – Александра Емельяненко. Об этом сообщает корреспондент «Советского Спорта» Владислав Усачев со ссылкой на организаторов турнира.

Напомним, Александр Емельяненко сразится с многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым. Их бой пройдет по правилам бокса.

Ранее в редакцию «Советского спорта» поступило письмо от Федора Емельяненко, который в жесткой форме отчитал Александра за критику своего окружения.