Федор Емельяненко получил приглашение на бой своего брата - Советский спорт
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25 ноября 2019 20:53ММАГичунцев Артур

Федор Емельяненко получил приглашение на бой своего брата

Встреча состоится 29 ноября.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может посетить бой с участием своего брата – Александра Емельяненко. Об этом сообщает корреспондент «Советского Спорта» Владислав Усачев со ссылкой на организаторов турнира.

Напомним, Александр Емельяненко сразится с многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым. Их бой пройдет по правилам бокса.

Ранее в редакцию «Советского спорта» поступило письмо от Федора Емельяненко, который в жесткой форме отчитал Александра за критику своего окружения.

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