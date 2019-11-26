Найдены останки дочери бойца UFC Харриса Харрис отказался от участия в турнире UFC в Вашингтоне.

Дочь бойца UFC Уолта Харриса Аня Бланчард найдена мертвой в Алабаме спустя месяц после пропажи, сообщает CBS 42.

«Могу подтвердить, что найдены человеческие останки. Есть основания предполагать, что они принадлежат Ане Бланчард», – сообщил окружной прокурор Брэндон Хьюз.

Напомним, Харрис и его жена Анжела сообщили полиции о пропаже дочери 24 октября. Ранее стало известно, что задержан подозреваемый, которого видели с девушкой в день исчезновения.

7 декабря 36-летний Харрис должен был провести бой с Алистаром Оверимом на турнире UFC on ESPN 7 в Вашингтоне, однако из-за случившегося отказался от поединка.