Найдены останки дочери бойца UFC Харриса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 ноября 2019 16:01ММАЛипкин Антон

Найдены останки дочери бойца UFC Харриса

Харрис отказался от участия в турнире UFC в Вашингтоне.

Дочь бойца UFC Уолта Харриса Аня Бланчард найдена мертвой в Алабаме спустя месяц после пропажи, сообщает CBS 42.

«Могу подтвердить, что найдены человеческие останки. Есть основания предполагать, что они принадлежат Ане Бланчард», – сообщил окружной прокурор Брэндон Хьюз.

Напомним, Харрис и его жена Анжела сообщили полиции о пропаже дочери 24 октября. Ранее стало известно, что задержан подозреваемый, которого видели с девушкой в день исчезновения.

7 декабря 36-летний Харрис должен был провести бой с Алистаром Оверимом на турнире UFC on ESPN 7 в Вашингтоне, однако из-за случившегося отказался от поединка.

Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
«Красная Машина. Тренер». ФХР презентовала бесплатное мобильное приложение Теперь любой желающий может потренироваться под руководством тренера «Красной Машины». 23.11.2019 12:00 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Роман Ротенберг: Хотим привлечь Бэбкока к работе во благо нашего хоккея Федерация хоккея России представила программу подготовки российских хоккеистов Владислав Третьяк – о возвращении Овечкина ради ОИ: Не исключал бы такого развития событий
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
«Питтсбург» победил, Малкин не забил. Панарин прервал свою результативную серию Обзор игрового дня НХЛ. 23.11.2019 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
16:55 Олимпиада МОК: Спортивное сообщество России не участвовало в манипуляциях
16:51 Футбол Черышев не поможет «Валенсии» в игре против «Челси»
16:37 Бокс Энтони Джошуа: Бой с Руисом станет одним из культовых в истории бокса
16:33 Футбол Юлиус Гудачек: Никто не хочет встречаться с ЦСКА в первом раунде плей-офф
16:28 Футбол Хаби Алонсо оправдан судом по делу о налоговых преступлениях
16:24 Футбол Лионель Месси – Неймару: Через два года я уйду, и ты займешь мое место
16:15 Хоккей Александр Медведев: На «Газпром Арене» может пройти матч с участием «Вашингтона»
16:14 Футбол «Локомотив» проиграл «Байеру» в Юношеской лиге УЕФА
16:05 ММА Гэтжи может стать следующим соперником Нурмагомедова после Фергюсона
16:01 ММА Найдены останки дочери бойца UFC Харриса
15:49 ММА Диас намекнул на возобновление карьеры оригинальным видео
15:48 Футбол «Будем ждать окончательного решения исполкома WADA». ФИФА – о возможном отстранении сборной России
15:39 Бокс Ковалев хочет реванш с Альваресом
15:38 Петтис возвращается в легкий дивизион и встретится с Феррейрой
15:36 Бокс Тхабисо Мчуну: Я еду в Красноярск за поясом
15:29 Футбол «Давайте дождемся исхода этой истории». Александр Медведев - о возможном переносе финала ЛЧ-2020/21
15:24 Футбол Три клуба РПЛ и молодежная сборная России сыграют на Кубке ФНЛ
15:20 Футбол Алексей Сафонов: Не стоит исключать момент, что на Евро будем выступать под нейтральным флагом
15:09 Хоккей ИИХФ: Рекомендация комитета WADA еще не обсуждалась внутри федерации
15:00 Фигурное катание Туктамышева во время тренировки исполнила четверной тулуп (видео)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array