Турнир UFC, на котором должен был драться Макгрегор, перенесен на февраль Турнир UFC 246 состоится 8 февраля, а не 18 января.

Турнир UFC 246 перенесен с 18 января на 8 февраля, сообщает официальный сайт организации. Также изменено и место проведения: вместо Лас-Вегаса указан Хьюстон.

Conor McGregor’un 18 Ocak’ta Las Vegas’ta dövüşeceğini söylediği #UFC246 UFC’nin sitesine göre 8 Şubat’ta Houston’da yapılacak. Yani 18 Ocak’taki kart PPV etkinliği değil. Conor muhtemelen 18 Ocak’ta dövüşmeyecek. pic.twitter.com/kQpLLr0znK — UFC Türkiye 🇹🇷 (@UFC_Turkiye) November 24, 2019

На этом турнире ожидается возвращение в октагон ирландца Конора Макгрегора. Его самым вероятным соперником назывался американец Дональд Серроне. Однако теперь проведение боя оказалось под вопросом.

Напомним, Макгрегор заявил о своем участии в турнире 18 января во время пресс-конференции в Москве. Бывший чемпион UFC не выступал с октября 2018 года.

Отметим, что на 8 февраля был запланирован турнир UFC 247, на котором планировались бои с участием Джона Джонса и Валентины Шевченко.