Турнир UFC, на котором должен был драться Макгрегор, перенесен на февраль - Советский спорт
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26 ноября 2019 17:03ММАЛипкин Антон

Турнир UFC, на котором должен был драться Макгрегор, перенесен на февраль

Турнир UFC 246 состоится 8 февраля, а не 18 января.

Турнир UFC 246 перенесен с 18 января на 8 февраля, сообщает официальный сайт организации. Также изменено и место проведения: вместо Лас-Вегаса указан Хьюстон.

На этом турнире ожидается возвращение в октагон ирландца Конора Макгрегора. Его самым вероятным соперником назывался американец Дональд Серроне. Однако теперь проведение боя оказалось под вопросом.

Напомним, Макгрегор заявил о своем участии в турнире 18 января во время пресс-конференции в Москве. Бывший чемпион UFC не выступал с октября 2018 года.

Отметим, что на 8 февраля был запланирован турнир UFC 247, на котором планировались бои с участием Джона Джонса и Валентины Шевченко.

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