Александр Шлеменко: Скорее всего, Хабиб победит Фергюсона решением судей. Поединок Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Бруклине.

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.

«Тони — наиболее достойный соперник для Хабиба. Он прошел очень сложный путь, выиграл почти у всех сильнейших бойцов и заслужил право титульного. Американец намного опаснее Дастина Порье и даже Конора Макгрегора. Но для меня Хабиб в любом случае фаворит», - цитирует Шлеменко газета «Известия».

«Думаю, всё закончится победой россиянина решением судей. Тони предпочитает работать со спины, но эта манера будет выгодна Хабибу. Бой пройдет примерно так: Нурмагомедов будет переводить его в партер, Фергюсон попытается отвечать снизу, но наш боец будет плодотворно наносить удары сверху», — считает Шлеменко.

Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. У Фергюсона победная серия из 12 поединков подряд.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между бойцами должен стать главным событием турнира в Бруклине 18 апреля, а менеджер россиянина Али Абдельазиз сообщил, что Хабиб уже подписал контракт на бой.