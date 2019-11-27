Тони Фергюсон: Больше никаких игр. Только чемпионский бой Бой состоится 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

Загрузка...

Американец Тони Фергюсон на своей странице в Twitter опубликовал промо-ролик своего поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Больше никаких игр. Я открыт для дела. Настало время дать болельщикам то, что они хотят. Только чемпионский бой», — написал американец.

No more games. I’m open for business. Time to give the fans what they want 🕶 Champ Shit Only™️ 🇺🇸🏆🇲🇽 @danawhite @ballengeegroupmma # makeufcgreatagain pic.twitter.com/HxVb1c9mXX — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 27 ноября 2019 г

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен стать главным событием турнира в Бруклине, намеченного на 18 апреля, а менеджер российского бойца Али Абдельазиз продемонстрировал контракт на бой, подписанный Хабибом.