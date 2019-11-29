Александр Емельяненко: Устал выписывать поклоны перед великим и всемогущим Федором Ранее между братьями произошел конфликт, из-за чего они больше не поддерживают связь.

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Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своем отношении к бойцу Bellator Федору Емельяненко, который является его родным братом.

«Я устал перед Федором великим и всемогущим выписывать пируэты и поклоны. Да пускай он на землю опустится. Если он хочет поговорить, я могу ему рассказать, кто он есть на самом деле.

Почему мы не сядем и не поговорим? В виду того, что он считает себя великим, он не хочет, потому что гордость и самолюбие. Мне нравится смотреть на подобных людей, как Федор», – сказал боец в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Сегодня, 29 ноября Александр Емельяненко проведет боксерский поединок против многократного чемпиона России по легкой атлетике Михаила Кокляева.