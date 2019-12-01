Аскаров сразится с Эллиоттом на турнире UFC 246 Турнир состоится 18 января в Лас-Вегасе.

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Бывший чемпион ACB Аскар Аскаров сразится с Тимом Эллиоттом на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Россиянин (10-0-1) провел свой первый поединок в UFC в сентябре этого года. Бой с Брэндоном Морено закончился вничью.

Бывший претендент на титул Эллиотт (15-9-1) последний раз выходил в октагон в октябре и проиграл болевым приемом Дейвисону Фигейреду.

Напомним, в рамках турнира UFC 246 ирландец Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне.