Аскаров сразится с Эллиоттом на турнире UFC 246 - Советский спорт
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01 декабря 2019 10:07ММАНечаев Юрий

Аскаров сразится с Эллиоттом на турнире UFC 246

Турнир состоится 18 января в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион ACB Аскар Аскаров сразится с Тимом Эллиоттом на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Россиянин (10-0-1) провел свой первый поединок в UFC в сентябре этого года. Бой с Брэндоном Морено закончился вничью.

Бывший претендент на титул Эллиотт (15-9-1) последний раз выходил в октагон в октябре и проиграл болевым приемом Дейвисону Фигейреду.

Напомним, в рамках турнира UFC 246 ирландец Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне.

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