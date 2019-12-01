Александр Шлеменко – о поражении Кокляева: Ему не хватило опыта Михаил проиграл Александру Емельяненко в первом раунде.

Двукратный победитель гран-при Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал результат поединка между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.

– Ожидал от боя большего, получилось слишком предсказуемо. Думал, у Михаила получится себя лучше проявить. Он был готов хорошо, сбросил много веса, почти перестроился из тяжелоатлета в бойца, хорошо дышал. Но ему не хватило опыта. Здесь он сразу попал в сложнейшую ситуацию. Вышел против топового бойца. Не надо забывать, что Александр таковым является, – цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Также он отметил, что Емельяненко отработал поединок очень аккуратно и повел себя, как настоящий профессионал, не имея желания добить своего менее опытного соперника.

Напомним, что 29 ноября Емельяненко победил в первом раунде, отправив Кокляева в нокаут.