Нурмагомедов может сыграть роль в фильме Marvel Речь идет о продолжении «Черной пантеры»

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Действующий чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может принять участие в съемках фильма «Черная пантера-2». Об этом сообщает агентство «Версия».

Отмечается, что голливудские друзья 31-летнего бойца пригласили Хабиба сыграть камео в предстоящем боевике от Marvel – он может дополнить киноленту, как человек, знающий о сражениях не понаслышке.

Пока неизвестно, согласился ли российский спортсмен на поступившее предложение.

Напомним, что Хабиб провел в смешанных единоборствах 28 поединков и еще ни разу не проиграл. Следующий бой россиянина состоится 18 апреля 2020 года против Тони Фергюсона.