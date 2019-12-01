Нурмагомедов может сыграть роль в фильме Marvel

Действующий чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может принять участие в съемках фильма «Черная пантера-2». Об этом сообщает агентство «Версия».
Отмечается, что голливудские друзья 31-летнего бойца пригласили Хабиба сыграть камео в предстоящем боевике от Marvel – он может дополнить киноленту, как человек, знающий о сражениях не понаслышке.
Пока неизвестно, согласился ли российский спортсмен на поступившее предложение.
Напомним, что Хабиб провел в смешанных единоборствах 28 поединков и еще ни разу не проиграл. Следующий бой россиянина состоится 18 апреля 2020 года против Тони Фергюсона.
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