В Махачкале открыли школу единоборств имени отца Хабиба Нурмагомедова

Школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера обладателя чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова была открыта сегодня в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.
На торжественном мероприятии присутствовал глава республики Дагестан Владимир Васильев.
Нурмагомедов отметил, что открытие данной школы является только началом – в дальнейшем из нее планируется сделать учебное заведение. Такая возможность уже обсуждалась с главой республики.
На данный момент одновременно смогут заниматься около 70 ребят. В основном, тренировки будут проходить по борьбе и дзюдо.
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