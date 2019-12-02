В Махачкале открыли школу единоборств имени отца Хабиба Нурмагомедова В ближайших планах – создание учебного заведения.

Школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера обладателя чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова была открыта сегодня в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

На торжественном мероприятии присутствовал глава республики Дагестан Владимир Васильев.

Нурмагомедов отметил, что открытие данной школы является только началом – в дальнейшем из нее планируется сделать учебное заведение. Такая возможность уже обсуждалась с главой республики.

На данный момент одновременно смогут заниматься около 70 ребят. В основном, тренировки будут проходить по борьбе и дзюдо.