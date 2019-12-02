Рой Джонс: Не представляю, как победить Хабиба - Советский спорт
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02 декабря 2019 16:27ММАУсачев Владислав

Рой Джонс: Не представляю, как победить Хабиба

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс оценил шансы на победу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном.

«Тони Фергюсон – отличный боец. Не поймите меня неправильно. Особенно он хорош на полу, но мне интересно как он справится с Хабибом. Это очень интересно, потому что в партере Хабибу вообще нет равных, да и в стойке не было равных. Мы видели, как он всех переигрывал всех. Это супербой. Для меня есть два бойца, которых я не знаю, как можно побить. Первый – Хабиб Нурмагомедов. Второй – Джон Джонс. Не представляю, как их можно победить», – заявил Рой Джонс-младший на Гранд-финале турнира «Ударная десятка» Госкорпорации Ростех.

«С каждым годом «Ударная десятка» приобретает новую силу и размах. В 2017 году соревнования собрали 7 тысяч спортсменов, нынешнее первенство привлекло уже 17 тысяч участников. Всего за три года организовано 120 турниров, их участниками стали 36 тысяч человек. Такие мероприятия помогают популяризации спорта и здорового образа жизни, поднимают командный дух и сплачивают трудовые коллективы, способствуя новым профессиональным достижениям», – сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

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