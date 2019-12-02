Вячеслав Дацик проведет бой 15 декабря - Советский спорт
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02 декабря 2019 19:15ММА

Вячеслав Дацик проведет бой 15 декабря

Российский боец Вячеслав Дацик подерется со звездой К-1, легендарным французским супер-тяжеловесом Жеромом Ле Баннером.

Супер-бой пройдет 15 декабря на площадке TATNEFT ARENA в Казани в рамках финала Чемпионата мира «Бои по правилам ТНА».

«Мы надеемся, что поединок легендарного бойца К-1 Жерома Ле Баннера, на счету которого более чем 100 боев среди профи и российского тафгая Вячеслава Дацика безусловно привлечет внимание к финалам 12-го сезона серии «Бои по правилам ТНА», который стартовал в феврале этого года», - прокомментировал президент Чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» Андрей Святов.

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