Вячеслав Дацик проведет бой 15 декабря

Супер-бой пройдет 15 декабря на площадке TATNEFT ARENA в Казани в рамках финала Чемпионата мира «Бои по правилам ТНА».
«Мы надеемся, что поединок легендарного бойца К-1 Жерома Ле Баннера, на счету которого более чем 100 боев среди профи и российского тафгая Вячеслава Дацика безусловно привлечет внимание к финалам 12-го сезона серии «Бои по правилам ТНА», который стартовал в феврале этого года», - прокомментировал президент Чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» Андрей Святов.
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