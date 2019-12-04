Евгений Гончаров: Готов драться с Емельяненко бесплатно Чемпион тяжелого дивизиона лиги ACA хочет заставить Емельяненко «ответить за свои слова».

Евгений Гончаров еще раз заявил о том, что готов провести бой с Александром Емельяненко. Чемпион тяжелого дивизиона лиги ACA не забыл обидных слов Александра, сказанных в октябрьском интервью Sport24.ru.

Емельяненко тогда назвал Гончарова «женственным парнем» с «надутыми губками». Теперь Гончаров ответил.

«За него говорит его фамилия: Емельяненко, – сказал Евгений в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Если бы у него была фамилия Иванов, это был бы среднестатистический боец. Всем топовым бойцам в своей карьере он проиграл, только у Харитонова выиграл. И то, я считаю, Харитонов классом выше. А сейчас после боя с Кокляевым ему осталось только побить Якубовича и забрать пояс «Поля чудес».

Я ведь не оскорблял Александра. Я корректно предложил ему бой: я был и остаюсь чемпионом лиги «Ахмат», а Емельяненко был в рейтинге сразу после меня. На что он начал говорить гадости про меня. Поэтому я хочу, чтобы он ответил за слова. Мне деньги и пиар не нужны. Я готов драться даже бесплатно — просто чтобы люди не думали, что я хочу, как Кокляев, заработать пять миллионов за бой. Для меня в этом случае деньги не главное. Я готов, повторю, драться в этом бою бесплатно».

Гончаров занимает 33-е место в мировом рейтинге FightMatrix. Емельяненко был 35-м до тех пор, пока не был убран из рейтинга за неактивность.