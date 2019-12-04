Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с болельщиками 13 декабря - Советский спорт
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04 декабря 2019 20:58ММА

Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с болельщиками 13 декабря

Об этом 31-летний россиянин сообщил в соцсети.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с болельщиками в Краснодаре перед турниром ММА Gorilla FC 22. Мероприятие состоится в Краснодаре. Вырученные средства будут отправлены детям.

«Все уже, наверное, догадываются, что у нас 13 декабря будет крупный турнир в Краснодаре Gorilla FC 22. В главном бою вечера защиту титула проведет Тагир Уланбеков. Выступят много других хороших и именитых бойцов. В преддверии турнира, после взвешивания, я проведу встречу с фанатами в формате «вопрос-ответ» в КТЗ «Чемпион». Стоимость билета на нашу встречу будет стоить тысячу рублей. Все деньги с проданных билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

За всю карьеру уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.

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Все уже наверно догадываются, что у нас 13 декабря будет крупный турнир в Краснодаре @gfc_mma_official #GFC22 - В главном бою вечера защиту титула проведёт @tagir_ulanbekov И много других хороших и именитых бойцов. - В предверии турнира после взвешивания я проведу встречу с фанатами в формате «вопрос-ответ» в КТЗ «Чемпион». - Стоимость билета на нашу встречу будет стоить 1.000₽ и все деньги с проданных билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются. - Увидимся по адресу: Пригородная ул., 24/1, - Краснодар, 12 декабря в 17:00 • Ссылка на покупку билетов будет в моей истории.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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