Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с болельщиками 13 декабря Об этом 31-летний россиянин сообщил в соцсети.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с болельщиками в Краснодаре перед турниром ММА Gorilla FC 22. Мероприятие состоится в Краснодаре. Вырученные средства будут отправлены детям.

«Все уже, наверное, догадываются, что у нас 13 декабря будет крупный турнир в Краснодаре Gorilla FC 22. В главном бою вечера защиту титула проведет Тагир Уланбеков. Выступят много других хороших и именитых бойцов. В преддверии турнира, после взвешивания, я проведу встречу с фанатами в формате «вопрос-ответ» в КТЗ «Чемпион». Стоимость билета на нашу встречу будет стоить тысячу рублей. Все деньги с проданных билетов мы с вами отдадим детям, которые очень сильно в них нуждаются», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

За всю карьеру уроженец Дагестана провел 28 боев и одержал 28 побед.