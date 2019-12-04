Рахим Чахкиев: ММА – это уличная драка. Предлагаю Емельяненко классику Олимпийский чемпион предложил бойцу ММА провести бой по правилам профессионального бокса.

Чемпион пекинской Олимпиады 2008 года Рахим Чахкиев на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, вызывая Александра Емельяненко на боксерский поединок.

«С древнейших времен люди доказывали свою правду на кулаках, – заявил 36-летний Чахкиев. – Это было честью, благородством и мужеством. Сейчас ты загоняешь меня в клетку и предлагаешь бой по правилам ММА. Но ММА – это уличная драка. Я предлагаю тебе классику, классический бой. Я не предлагаю тебе олимпийский бокс, в котором у тебя вряд ли бы получилось одержать победу. У тебя есть ряд побед, поэтому тебе не стоит ничего бояться.

Я приму твои условия – это может быть и два, и пять, и восемь, да хоть 15 раундов. Я готов и на 15. Готов ли ты? Принимай вызов».

Ранее Федерация бокса России уже сообщила о готовности организовать бой, однако Емельяненко заявил, что готов драться по правилам ММА.

Чахкиев завершил карьеру в профессиональном боксе в 2017 году. В его активе 26 побед и три поражения.

38-летний Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 36 поединках. 29 ноября Александр провел поединок с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, победив нокаутом в первом раунде.