Рахим Чахкиев: ММА – это уличная драка. Предлагаю Емельяненко классику

Чемпион пекинской Олимпиады 2008 года Рахим Чахкиев на своей странице в Инстаграм опубликовал видео, вызывая Александра Емельяненко на боксерский поединок.
«С древнейших времен люди доказывали свою правду на кулаках, – заявил 36-летний Чахкиев. – Это было честью, благородством и мужеством. Сейчас ты загоняешь меня в клетку и предлагаешь бой по правилам ММА. Но ММА – это уличная драка. Я предлагаю тебе классику, классический бой. Я не предлагаю тебе олимпийский бокс, в котором у тебя вряд ли бы получилось одержать победу. У тебя есть ряд побед, поэтому тебе не стоит ничего бояться.
Я приму твои условия – это может быть и два, и пять, и восемь, да хоть 15 раундов. Я готов и на 15. Готов ли ты? Принимай вызов».
Ранее Федерация бокса России уже сообщила о готовности организовать бой, однако Емельяненко заявил, что готов драться по правилам ММА.
Чахкиев завершил карьеру в профессиональном боксе в 2017 году. В его активе 26 побед и три поражения.
38-летний Емельяненко за профессиональную карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 36 поединках. 29 ноября Александр провел поединок с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, победив нокаутом в первом раунде.
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