Менеджер Хабиба – бойцам UFC: Если USADA пытается с вами связаться – никогда не соглашайтесь Представитель россиянина не доверяет американской организации.

Загрузка...

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, призвал всех бойцов промоушена внимательно относится к USADA. По его словам, американская организация может незаслуженно отстранить от выступлений.

«Если вы боец UFC, и USADA (Американское антидопинговое агентство) пытается связаться с вами напрямую – никогда не соглашайтесь на это. Их работа – отстранять. Тут либо мы, либо они.

USADA делает важную работу, чтобы изгнать из спорта всех обманщиков. Иногда я не согласен с ними по некоторым вопросам, но все же такие организации нужны, чтобы сделать спорт чистым», – приводит слова Абдель-Азиза «Р-Спорт».