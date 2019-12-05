Россиянин Крылов сразится с Уокером на турнире UFC в Бразилии - Советский спорт
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05 декабря 2019 18:53ММАГичунцев Артур

Россиянин Крылов сразится с Уокером на турнире UFC в Бразилии

Об этом сообщает Sherdog.com.

Российский боец смешанного стиля Никита Крылов узнал следующего соперника по UFC. Им стал бразилец Джонни Уокер.

Согласно источнику, их поединок состоится 14 марта 2020 года на турнире в Бразилии.

В крайнем поединке Крылов проиграл Гловеру Тейшейре раздельным решением судей. Что касается Уокера, то бразилец уступил Кори Андерсону техническим нокаутом.

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