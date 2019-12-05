Россиянин Крылов сразится с Уокером на турнире UFC в Бразилии Об этом сообщает Sherdog.com.

Загрузка... Российский боец смешанного стиля Никита Крылов узнал следующего соперника по UFC. Им стал бразилец Джонни Уокер. Согласно источнику, их поединок состоится 14 марта 2020 года на турнире в Бразилии. В крайнем поединке Крылов проиграл Гловеру Тейшейре раздельным решением судей. Что касается Уокера, то бразилец уступил Кори Андерсону техническим нокаутом.