Эдгар заменит Ортегу в поединке против Корейского зомби Бой состоится 21 декабря.

Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар проведет поединок против Чен Сун Джуна на турнире UFC Fight Night 21 декабря.

Первоначально планировалось, что соперником корейца станет Брайан Ортега, но он снялся с поединка из-за травмы колена.

В своем последнем поединке Эдгар потерпел поражение от Макса Холлоуэйя. Всего в его активе 14 побед и одно поражение в ММА.

Корейский зомби провел 20 боев, 15 раз выиграл и пять поединков проиграл.