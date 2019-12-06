Александр Емельяненко: Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадет

Российский боец Александр Емельяненко высказался о возможном поединке между бойцом Хабибом Нурмагомедовым и боксером Флойдом Мэйвезером.
– Возможно, этот бой даже не состоится, – сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой. – А если и состоится, то никаких шансов на победу нет.
– Почему? А если, как сказал Абдулманап Нурмагомедов, в углу будет отец Ломаченко?
– Ну и что? Это человек, который всю жизнь занимался борьбой и боксом. Иначе все может получиться как с (Михаилом) Кокляевым. Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадет.
Напомним, ранее Мэйвезер одержал победу в боксерском поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.
В прошлую пятницу также в боксерском поединке Емельяненко нокаутировал стронгмена Кокляева в первом раунде.
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