Александр Емельяненко: Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадет Нурмагомедов может провести бой с Мэйвезером.

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Российский боец Александр Емельяненко высказался о возможном поединке между бойцом Хабибом Нурмагомедовым и боксером Флойдом Мэйвезером.

– Возможно, этот бой даже не состоится, – сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой. – А если и состоится, то никаких шансов на победу нет.

– Почему? А если, как сказал Абдулманап Нурмагомедов, в углу будет отец Ломаченко?

– Ну и что? Это человек, который всю жизнь занимался борьбой и боксом. Иначе все может получиться как с (Михаилом) Кокляевым. Когда захочет Мейвезер, тогда Хабиб упадет.

Напомним, ранее Мэйвезер одержал победу в боксерском поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях.

В прошлую пятницу также в боксерском поединке Емельяненко нокаутировал стронгмена Кокляева в первом раунде.