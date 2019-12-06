Хендерсон снялся с турнира Bellator 237

Бывший чемпион UFC в легком весе Бенсон Хендерсон из-за травмы снялся с турнира Bellator 237, на котором должен был состояться его реванш с Майклом Чендлером, сообщает MMA Junkie.
Отметим, что характер травмы 36-летнего американца не называется. Отметим, что в своем предыдущем поединке 27 сентября 2019 года Хендерсон победил Майлса Джури.
При этом руководство Bellator уже нашло замену бойцу. Новым соперником Чендлера станет американец Сидни Аутлоу.
Добавим, что Чендер победил Хендерсона 19 ноября 2016 года на турнире Bellator 165 в Сан-Хосе.
Турнир Bellator 237 пройдет 28 декабря в Сайтаме.
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