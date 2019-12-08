Лэдд нокаутировала Куницкую в третьем раунде - Советский спорт
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08 декабря 2019 10:30ММАКорегин Владислав

Лэдд нокаутировала Куницкую в третьем раунде

Россиянка проиграла свой пятый бой в смешанных единоборствах.

В рамках турнира UFC, проходящем в Вашингтоне, на основном карде встречались россиянка Яна Куницкая и американка Эспен Лэдд. Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как судья засчитал Яне технический нокаут.

Два первых раунда прошли преимущественно в партере, где обе имели выгодные позиции. В третьей пятиминутке Лэдд начала с атаки в стойке, отправив Яну в нокдаун. Серией добивающих ударов Лэдд добилась вмешательства рефери, который остановил поединок.

Теперь на счету американки десять побед при одном поражении. Что касается Куницкой, то россиянка проиграла свой пятый бой из 17.

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