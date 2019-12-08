Розенштрук нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя - Советский спорт
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08 декабря 2019 10:53ММАКорегин Владислав

Розенштрук нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Суринамец не проигрывает на протяжении десяти поединков кряду.

В одном из главных поединков вечера турнира UFC в Вашингтоне Алистар Оверим встречался с суринамцем Жаирзиньо Розенштруком.

За четыре секунды до окончания поединка Оверим пропустил удар с правой руки от соперника, отправив Алистара в нокаут. Он сумел подняться на ноги, но уже после того, как рефери остановил бой. До этого момента голландец уверенно вел поединок по очкам.

На счету Оверима 45 побед в MMA при 18 поражениях. 31-летний Розенштрук довел свою беспроигрышную серию до десяти поединков - еще никто не смог победить суринамца по правилам смешанных единоборств.

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