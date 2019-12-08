Розенштрук нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

В одном из главных поединков вечера турнира UFC в Вашингтоне Алистар Оверим встречался с суринамцем Жаирзиньо Розенштруком.
За четыре секунды до окончания поединка Оверим пропустил удар с правой руки от соперника, отправив Алистара в нокаут. Он сумел подняться на ноги, но уже после того, как рефери остановил бой. До этого момента голландец уверенно вел поединок по очкам.
На счету Оверима 45 побед в MMA при 18 поражениях. 31-летний Розенштрук довел свою беспроигрышную серию до десяти поединков - еще никто не смог победить суринамца по правилам смешанных единоборств.
Франция, Турция и Исландия отлично помогли бы нам подготовиться к Евро-2020 Пока официально не объявлены наши будущие спарринг-партнеры, мы самостоятельно прикидываем, какие соперники принесли бы нашей сборной наибольшую пользу. 05.12.2019 14:51 Футбол Зибрак Артем Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Алена Косторная: Знаю свои оценки при чистых прокатах Победительница короткой программы в финале Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от своего выступления. 06.12.2019 22:49 Фигурное катание Киреева Ксения Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Гражданское общество на пустых трибунах? Болельщики продемонстрировали способность к решительным и совместным действиям. Как это произошло и что может за этим последовать? 08.12.2019 01:15 Футбол Яременко Николай Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий Александр Коломейцев: Никуда Миранчук зимой из «Локо» не уйдет 30-летний полузащитник вице-чемпионов России подвел промежуточные итоги первой части клубного сезона. 05.12.2019 11:56 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Шахрай: Трусова в произвольной может «привезти» всем 20 баллов и выиграть Наш обозреватель Сергей Шахрай – о главных событиях второго дня финала Гран-при в Турине. 07.12.2019 15:30 Фигурное катание Волохов Юрий Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав