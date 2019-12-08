Джастин Гэтжи: Именно я стану следующим претендентом на титул - Советский спорт
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08 декабря 2019 23:16ММА

Джастин Гэтжи: Именно я стану следующим претендентом на титул

На данный момент он провел шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения.

Американский боец UFC Джастин Гэтжи выразил уверенность, что именно он станет следующим претендентом на титул.

Ранее стало известно, что действующий чемпион Хабиб Нурмагомедов, представляющий Россию, проведет защиту титула в бою с Тони Фергюсоном (США). Их встреча состоится 18 апреля 2020 года.

«Не думаю, что я в сложной ситуации. Напротив, именно я стану следующим претендентом на титул.

Нас ждет чемпионский бой, и кто-то должен будет подраться с победителем. Думаю, это буду я. Я пришел в эту игру только по одной причине – стать чемпионом», – цитирует американца MMA Fighting.

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