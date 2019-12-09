Ислам Махачев: Мне ищут топового соперника Боец является партнером по команде Хабиба Нурмагомедова.

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Российский боец UFC Ислам Махачев поделился информацией о возможных соперниках.

«Мне сказали, что в феврале или начале марта дадут соперника. Процентов на 70-80, думаю, что соперник будет из первой десятки. Идут переговоры насчет боя с Кевином Ли. Не знаю, к чему это приведет. Я жду и тренируюсь», - сказал Махачев в интервью RT.

В рейтинге UFC Махачев занимает 15-ю позицию в легкой весовой категории. На его счету 19 боев в ММА, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.