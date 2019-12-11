Дана Уайт: Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор – Серроне, будем думать о реванше - Советский спорт
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11 декабря 2019 22:10ММА

Дана Уайт: Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор – Серроне, будем думать о реванше

Президент UFC Дана Уайт подтвердил информацию, что чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона.

Договоренность о бое Хабиба с Фергюсоном есть. Если Нурмагомедов победит Фергюсона, а Конор Серроне, мы будем думать о бое-реванше Конор – Хабиб, приводит слова Уайт «РИА Новости» со ссылкой на Twitter журналиста Адама Кэттеролла.

Ранее сообщалось, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона может состояться в рамках турнира UFC в Бруклине, который пройдет 18 апреля 2020 года.

Бой UFC Макгрегор против Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе. Отмечалось, что ирландский спортсмен собирается провести в следующем году три поединка в легком весе, одним из которых должен стать бой против Нурмагомедова.

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