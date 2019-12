Дана Уайт: Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор – Серроне, будем думать о реванше

– Договоренность о бое Хабиба с Фергюсоном есть. Если Нурмагомедов победит Фергюсона, а Конор – Серроне, мы будем думать о бое-реванше Конор – Хабиб, – приводит слова Уайт «РИА Новости» со ссылкой на Twitter журналиста Адама Кэттеролла.

Ранее сообщалось, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона может состояться в рамках турнира UFC в Бруклине, который пройдет 18 апреля 2020 года.

Бой UFC Макгрегор против Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе. Отмечалось, что ирландский спортсмен собирается провести в следующем году три поединка в легком весе, одним из которых должен стать бой против Нурмагомедова.

Dana White for the first time publicly confirms ...



Conor vs Cowboy - Jan

Khabib vs TONY - April

Potential Conor vs Khabib rematch #UFC245 pic.twitter.com/HuWDThmcCl