Дана Уайт: Если Хабиб победит Фергюсона, а Конор – Серроне, будем думать о реванше

– Договоренность о бое Хабиба с Фергюсоном есть. Если Нурмагомедов победит Фергюсона, а Конор – Серроне, мы будем думать о бое-реванше Конор – Хабиб, – приводит слова Уайт «РИА Новости» со ссылкой на Twitter журналиста Адама Кэттеролла.
Ранее сообщалось, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона может состояться в рамках турнира UFC в Бруклине, который пройдет 18 апреля 2020 года.
Бой UFC Макгрегор против Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе. Отмечалось, что ирландский спортсмен собирается провести в следующем году три поединка в легком весе, одним из которых должен стать бой против Нурмагомедова.
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