Магомед Исмаилов: Не беру во внимание нокдаун Емельяненко Инцидент произошел во время тренировки.

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов, бросивший вызов Александру Емельяненко, прокомментировал его нокдаун во время спарринга с мастером спорта по боксу Арби Мадаевым. Инцидент произошел в 2014 году на базе бойцовского клуба «Ахмат».

«Когда Емельяненко упал, он сказал: «Подловил». К тренировочному процессу именно так мы и относимся. Так что не беру во внимание этот спарринг, если честно.

Очень крутой спарринг-партнер у Александра был. Очень хорошо бил, очень хорошо работал. Мастер спорта по боксу, как я понимаю. Респект! Очень неплохо, но это тренировочный процесс. Это нормально», – сказал Исмаилов, чьи слова приводит Fight Time.

Отметим, что 29 ноября 38-летний Емельяненко нокаутировал российского стронгмена Михаила Кокляева. Их бой прошел по правилам бокса и завершился в первом раунде.