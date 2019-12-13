Александр Шлеменко: Я уже не думаю о UFC В субботу боец проведет бой в Екатеринбурге.

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что больше не заинтересован в боях в UFC.

«Я уже не задумываюсь о UFC. Многие, подписывающиеся в UFC, выпрашивают топов, а получить их не могут. Мне сейчас привезли топового бойца, я буду драться в соседнем регионе. Именно это мне интересно», - приводит слова Шлеменко «РИА Новости».

В субботу на турнире RCС7 россиянин встретится с американцем Дэвидом Бранчем.

В активе Шлеменко 59 побед, 13 поражений и одна ничья в ММА. Боец является бывшим чемпионом Bellator в среднем весе.

Бранч провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы.