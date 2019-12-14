Российский боец Мартынов жестко нокаутировал бразильца Ласердо (видео) - Советский спорт
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14 декабря 2019 19:23ММАШарафудинов Виктор

Российский боец Мартынов жестко нокаутировал бразильца Ласердо (видео)

Южноамериканца пришлось уносить на носилках.

Сегодня на турнире RCC 7 в Екатеринбурге Российский боец смешанного стиля Сергей Мартынов победил бразильца Тьяго Ласередо. Уже в первом раунде Мартынов отправил Ласередо в нокаут, да так, что соперник долго не мог прийти в сознание. По этой причине южноамериканца вынесли из сетки на носилках.

Во время обследования врачи выявили у Ласередо повреждение шеи, но бразильский спортсмен уже может самостоятельно передвигаться, сообщает Sport24.ru

Сегодняшняя обеда стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

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