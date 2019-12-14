Балаев победил Брандао на турнире АСА 103 в Санкт-Петербурге

Турнир ACA 103 проходит сегодня вечером в Санкт-Петербурге. В одном из боев 43-летний российский полулегковес Марат Балев встретился с экс-бойцом UFC бразильцем Диего Брандао.
Упорный бой продолжался три раунда. В итоге раздельным решением судей победа была присуждена Балаеву.
В профессиональном ММA мастер спорта по вольной борьбе Балаев провел 13 поединков, одержав 11 побед.
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