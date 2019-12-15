Ягшимурадов защитил титул чемпиона ACA в полутяжелом весе, победив Буторина по очкам Бой состоялся в Санкт-Петербурге.

Сегодня в главном поединке турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге боец из Туркменистана Давлетджан Ягшимурадов победил Алексея Буторина. На кону стоял титул чемпиона организации в полутяжелом весе.

Схватка продолжалась все пять раундов. Несмотря на проблемы с локтем Ягшимурадов все-таки защитил свой титул, победив Буторина по очкам.

На счету 30-летнего туркменского спортсмена 18 побед в 23 поединках на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.