Ян нокаутировал Фэйбера на турнире UFC 245 Турнир проходит в Лас-Вегасе.

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал очередную победу в UFC.

На турнире в Лас-Вегасе россиянин, выступающий в наилегчайшей весовой категории, нокаутировал американца Юрайя Фэйбера. Бой был завершен в начале третьего раунда.

Теперь на счету российского бойца 14 побед в 15 поединках в ММА. При этом в UFC Ян провел шесть боев и во всех одержал победу.

Фэйбер потерпел 11-е поражение в 46 поединках.