Ян нокаутировал Фэйбера на турнире UFC 245 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 07:11ММАНечаев Юрий

Ян нокаутировал Фэйбера на турнире UFC 245

Турнир проходит в Лас-Вегасе.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал очередную победу в UFC.

На турнире в Лас-Вегасе россиянин, выступающий в наилегчайшей весовой категории, нокаутировал американца Юрайя Фэйбера. Бой был завершен в начале третьего раунда.

Теперь на счету российского бойца 14 побед в 15 поединках в ММА. При этом в UFC Ян провел шесть боев и во всех одержал победу.

Фэйбер потерпел 11-е поражение в 46 поединках.

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Алина все. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Еще по теме:
Команда Тутберидзе опубликовала жесткий ответ на критику Тарасовой и Плющенко Татьяна Тарасова: Вернется ли Загитова в спорт? Я уверена, что никогда Александр Жулин – о Загитовой: Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать?
Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий
Ждем от WADA и МОК контрольного выстрела? Возрожденный НХЛ Кубок мира-2024 и 2028 – прекрасная альтернатива продажным Олимпиадам. 11.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам Качели во втором матче турнира озадачили. Россияне упустили перевес в два гола, но все-таки вытащили игру в серии буллитов. 14.12.2019 18:39 Хоккей Домрачев Владислав
«Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака» Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей. 12.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Новости
07:45 ММА Алдо проиграл Мораесу на турнире UFC 245
07:26 Хоккей «Торонто» обыграл «Эдмонтон», Михеев забросил победную шайбу
07:11 ММА Ян нокаутировал Фэйбера на турнире UFC 245
06:57 Хоккей «Флорида» Бобровского уступила «Бостону»
06:44 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Тампу», Самсонов признан первой звездой матча
06:29 Хоккей Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Нэшвилл»
06:15 Хоккей Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче против «Анахайма»
00:15 Футбол «Монако» Головина не смог обыграть «Анже» в чемпионате Франции
00:04 ММА Ягшимурадов защитил титул чемпиона ACA в полутяжелом весе, победив Буторина по очкам
23:57 Фигурное катание Команда Тутберидзе опубликовала жесткий ответ на критику Тарасовой и Плющенко
23:39 Футбол Леонид Слуцкий: Работа в «Спартаке» – это табу, не пойду никогда
23:27 ММА Керимов нокаутировал бразильца Де Лиму и сохранил титул чемпиона ACA в легчайшем весе
23:16 ММА Балаев победил Брандао на турнире АСА 103 в Санкт-Петербурге
23:09 Футбол АЕК обыграл «Ксанти» в первом матче под руководством Карреры
22:58 Футбол «Монтеррей» обыграл «Аль-Садд» на клубном ЧМ и сыграет в полуфинале с «Ливерпулем»
22:46 Футбол «Наполи» проиграл дома «Парме» в первом матче под руководством Гаттузо
22:33 Футбол «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром»
22:26 Футбол «РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну», одержав шестую победу кряду и выйдя на первое место в Бундеслиге
22:16 Футбол «Барселона» подаст жалобу по поводу использования VAR
22:00 Футбол Фрэнк Лэмпард: Мы играем слишком осторожно
Нет - ЦБК: экологический протест набирает силу в Рыбинске и Череповце
Названы омские производства, которые подозревают в частых выбросах ядовитого газа
Сны о Чукотке. Как художник из Нижнего Тагила покорил Север и Север покорил его
Пост сдал — пост принял: вспоминаем об отставках и ярких событиях середины декабря
Вадим Булавинов подарил вазелин главе администрации на открытии школы в Гидроторфе
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика