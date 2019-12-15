Алдо проиграл Мораесу на турнире UFC 245 Вечер боев проходит в Лас-Вегасе.

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Жозе Алдо проиграл Марлону Мораесу раздельным решением судей на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

Бой продлился всю дистанцию и победителя определяли судьи, которые раздельным решением отдали победу Мораесу 29:28, 28:29, 28:29.

Напомним, Алдо является бывшим чемпионом UFC в полулегком весе. Для него это был первый поединок в легчайшей весовой категории.

Теперь на счету Алдо 28 побед при шести поражениях. Мораес одержал 23 победы, шесть раз проиграл и один бой завершил вничью.