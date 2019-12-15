Нуньес одержала победу над де Рандами на турнире UFC 245 Вечер боев проходит в Лас-Вегасе.

Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе и сохранила титул чемпионки UFC в легчайшем весе.

Бой продлился все отведенные ему пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу бразильянке 49-44, 49-46, 49-45.

Эта победа стала для Нуньес 19-й, при четырех поражениях. Де Рандами одержала девять побед и потерпела четыре поражения.