Нуньес одержала победу над де Рандами на турнире UFC 245 - Советский спорт
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15 декабря 2019 08:20ММАНечаев Юрий

Нуньес одержала победу над де Рандами на турнире UFC 245

Вечер боев проходит в Лас-Вегасе.

Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе и сохранила титул чемпионки UFC в легчайшем весе.

Бой продлился все отведенные ему пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу бразильянке 49-44, 49-46, 49-45.

Эта победа стала для Нуньес 19-й, при четырех поражениях. Де Рандами одержала девять побед и потерпела четыре поражения.

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