Ян - о поединке против Фэйбера: Я знал, что иду за победой - Советский спорт
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15 декабря 2019 08:30ММАНечаев Юрий

Ян - о поединке против Фэйбера: Я знал, что иду за победой

Россиянин одержал шестую победу подряд в UFC.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян поделился эмоциями после победы над американцем Юрайя Фэйбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

«Я не сомневался, что иду за победой, - сказал Ян ТАСС. - Я понимал, что подбираюсь к нокауту, но давал ему отойти. Знал, что он готовит для меня и хочет удивить, но ему не удалось».

Напомним, российский боец одержал победу нокаутом в третьем раунде. Теперь в его активе 14 побед в 15 поединках в ММА и шесть побед в шести боях в UFC.

Сразу после боя Ян бросил вызов чемпиону организации в наилегчайшем весе Генри Сехудо.

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