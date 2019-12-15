Ян - о поединке против Фэйбера: Я знал, что иду за победой

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян поделился эмоциями после победы над американцем Юрайя Фэйбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.
«Я не сомневался, что иду за победой, - сказал Ян ТАСС. - Я понимал, что подбираюсь к нокауту, но давал ему отойти. Знал, что он готовит для меня и хочет удивить, но ему не удалось».
Напомним, российский боец одержал победу нокаутом в третьем раунде. Теперь в его активе 14 побед в 15 поединках в ММА и шесть побед в шести боях в UFC.
Сразу после боя Ян бросил вызов чемпиону организации в наилегчайшем весе Генри Сехудо.
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