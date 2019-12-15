Ян получил дополнительный бонус за нокаут Фэйбера Россиянин победил в третьем раунде.

Российский боец UFC Петр Ян получил бонус от промоушена за бой с американцем Юрайем Фэйбером на турнире UFC 245. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт на пресс-конференции.

Поединок, в котором россиянин нокаутировал своего соперника в третьей пятиминутке, был признан «выступлением вечера».

Лучшим боем стало противостояние между Камару Усманом и Колби Ковингтоном, где нигериец защитил свой титул в полулегком весе, отправив американца в нокаут в пятом раунде.

Все бойцы получили дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

Помимо мужчин такую сумму получила мексиканка Ирен Алдана, победившая Кейтлин Виейру нокаутом в первом раунде.