На турнире UFC 245 три бойца получили перелом челюсти Поединки состоялись в Лас-Вегасе.

Президент UFC Дана Уайт подвел итоги турнира.

Три бойца были госпитализированы из-за перелома челюсти. В числе пострадавших оказались Юрайя Фэйбер, проигравший Петру Яну, Колби Ковингтон, уступивший Камару Усману, и Бен Сондерс, потерпевший поражение от Мэтта Брауна. Все поединки закончились досрочно.

Напомним, на турнире UFC 245 Ян одержал победу нокаутом в третьем раунде. Теперь в его активе 14 побед в 15 поединках в ММА и шесть побед в шести боях в UFC.

Сразу после боя Ян бросил вызов чемпиону организации в наилегчайшем весе Генри Сехудо.