На турнире UFC 245 три бойца получили перелом челюсти

Президент UFC Дана Уайт подвел итоги турнира.
Три бойца были госпитализированы из-за перелома челюсти. В числе пострадавших оказались Юрайя Фэйбер, проигравший Петру Яну, Колби Ковингтон, уступивший Камару Усману, и Бен Сондерс, потерпевший поражение от Мэтта Брауна. Все поединки закончились досрочно.
Напомним, на турнире UFC 245 Ян одержал победу нокаутом в третьем раунде. Теперь в его активе 14 побед в 15 поединках в ММА и шесть побед в шести боях в UFC.
Сразу после боя Ян бросил вызов чемпиону организации в наилегчайшем весе Генри Сехудо.
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