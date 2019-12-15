Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 декабря 2019 20:35ММАГичунцев Артур

Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру

Ранее уроженец Ленинградской области освободился из тюрьмы.

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл французу Жерому Ле Баннеру.

Бой завершился нокаутом для представителя России во втором раунде, он не смог подняться на ноги после удара в печень и рефери зафиксировал победу 46-летнего Ле Баннера.

Отметим, что поединок прошел в Казани в рамках проекта «Бои по правилам TNA».

Таким образом, 39-летний Дацик проиграл шестой поединок за последние девять боев.

Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Владимир Драчев: На чемпионате мира по биатлону должны выступить под нашим флагом Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Австрии, россияне – шестые Светлана Миронова: В Австрии выступили достаточно неплохо
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Тренер Медведева претендует на звание лучшего в 2019 году Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России
Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага. 13.12.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
Новости
21:22 Футбол «Манчестер Сити» разгромил в гостях «Арсенал» благодарю дублю Де Брюйне
21:12 Фигурное катание Ирина Слуцкая: Никто не вправе осуждать Загитову
21:10 Президент UFC: Ян подбирается к элите легчайшего веса
21:03 Футбол Сульшер получит на зимние трансферы 250 миллионов фунтов
21:02 Футбол «Ренн» в концовке встречи вырвал победу у «Лиона»
21:00 Футбол Жозе Моуринью: Нужно быть командой в самом настоящем смысле этого слова
20:40 Хоккей Миро Аалтонен: Это особенный момент, когда ты играешь в хоккей на таком стадионе
20:39 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Когда забивал «Эвертон», было нарушение правил
20:35 ММА Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру
20:26 Бокс Владимир Кличко в соцсетях намекнул на возобновление карьеры
20:15 Хоккей Роман Ротенберг: Спасибо болельщикам, что пришли на матч
20:09 Хоккей Алексей Кудашов: Надо было дожимать финнов во втором периоде
20:05 Фигурное катание «Идите к чертовой матери». Тарасова отказалась комментировать слова Тутберидзе
20:05 Футбол «Эспаньол» упустил победу над «Бетисом» и остался на последнем месте
20:03 Хоккей Илья Сорокин: И без дела не стоял, и не устал
19:49 Фигурное катание Алексей Мишин: Люди озверели от злобы
19:46 Хоккей Валерий Каменский: С финнами здорово сыграли в обороне всей командой
19:33 Хоккей Антон Слепышев: Финны где-то поджимали, но мы выстояли, так что все здорово
19:31 Биатлон Владимир Драчев: На чемпионате мира по биатлону должны выступить под нашим флагом
19:30 Футбол Представитель Дриусси: Бекхэм предложил «Зениту» 25 млн долларов
Москву ожидает тепловой рекорд за всю историю метеонаблюдений
Внутренний туризм в Башкирии: Продолжаем начинать
Волна ядовитых выбросов, мусорный спор, столица взяточников
Не в коня корм? Каждый 3-й бизнес-проект, поддержанный областью, оказался провальным
Медработники Глазовской больницы недовольны своей зарплатой  
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика