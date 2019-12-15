Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру Ранее уроженец Ленинградской области освободился из тюрьмы.

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл французу Жерому Ле Баннеру.

Бой завершился нокаутом для представителя России во втором раунде, он не смог подняться на ноги после удара в печень и рефери зафиксировал победу 46-летнего Ле Баннера.

Отметим, что поединок прошел в Казани в рамках проекта «Бои по правилам TNA».

Таким образом, 39-летний Дацик проиграл шестой поединок за последние девять боев.