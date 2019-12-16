Сехудо готов провести бой с Алдо В субботу бразилец проиграл Марлону Мораесу.

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Чемпион UFC в полулегком весе Генри Сехудо намерен провести бой с бывшим чемпионом дивизиона Жозе Алдо. Об этом сообщил глава организации Дана Уайт.

Отметим, что 14 декабря на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе 33-летний бразилец Алдо потерпел поражение от своего соотечественника Марлона Мораеса. Однако решение судей вызвало недоумение у Уайта.

«Алдо выиграл бой, – приводит MMA Mania слова Уайта. – Нельзя победить, бегая назад на протяжении двух раундов. Не знаю, что смотрели эти судьи. Отдать бой Марлону – это безумие. Но он победил. Сехудо написал мне, что Жозе Алдо является абсолютным победителем. Он считает, что к нему нужно относиться так, словно он выиграл. Он сказал, что хочет провести бой с Алдо».

Отметим, что на счету Алдо 28 побед при шести поражениях в смешанных единоборствах.