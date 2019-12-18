Ортега заявил о готовности подраться с Магомедшариповым В крайнем поединке уроженец Дагестана одолел Келвина Кэттера.

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Американский боец UFC Брайн Ортега, занимающий 2-е место в рейтинге легчайшего веса, заявил о готовности провести поединок с россиянином Забитом Магомедшариповым.

«Врачи отменили операцию и теперь я занимаюсь восстановлением. Очень рад, что мне не потребуется хирургическое вмешательство. Думаю, что вернусь через два месяца.

Конечно, я хотел бы подраться с Корейским Зомби. Он все еще в моем списке, но у нас есть Забит. При этом я слышал, что Жозе Алдо готов перейти в полулегкий дивизион», – приводит слова Ортеги MMAJunkie.

За всю карьеру в UFC 28-летний американец провел 8 боев, одержал 6 побед, потерпел одно поражение. Еще один поединок был признан несостоявшимся. Что касается Забита, то в активе 28-летнего россиянина 6 боев и 6 побед.