Мисеч победил Переса в главном поединке Bellator 235 - Советский спорт
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21 декабря 2019 09:49ММАЛипкин Антон

Мисеч победил Переса в главном поединке Bellator 235

Бой завершился на первой же минуте.

Американский боец Тоби Мисеч одержал победу над Эриком Пересом в главном поединке турнира Bellator 235, который прошел в Гонолулу.

31-летний Мисеч завершил бой на первой же минуте, нокаутировав соперника. Отметим, что в главном событии турнира должны были встретиться Джош Барнетт и Ронни Маркес, однако этот бой был отменен из-за болезни первого.

Результаты других боев основного карда:
Алехандра Лара – Вета Артега – победа Лары единогласным решением судей
Тайван Клэкстон – Брэйдон Акео – победа Клэкстона единогласным решением судей
Джои Дэвис – Крис Киснерос – победа Дэвиса техническим нокаутом в первом раунде.

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