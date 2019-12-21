Мисеч победил Переса в главном поединке Bellator 235 Бой завершился на первой же минуте.

Американский боец Тоби Мисеч одержал победу над Эриком Пересом в главном поединке турнира Bellator 235, который прошел в Гонолулу.

31-летний Мисеч завершил бой на первой же минуте, нокаутировав соперника. Отметим, что в главном событии турнира должны были встретиться Джош Барнетт и Ронни Маркес, однако этот бой был отменен из-за болезни первого.

Результаты других боев основного карда:

Алехандра Лара – Вета Артега – победа Лары единогласным решением судей

Тайван Клэкстон – Брэйдон Акео – победа Клэкстона единогласным решением судей

Джои Дэвис – Крис Киснерос – победа Дэвиса техническим нокаутом в первом раунде.