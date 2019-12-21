Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC (видео) 27-летний российский боец проиграл испанцу Барселосу.

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Саид Нурмагомедов потерпел поражение от бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу сопернику 27-летнего Нурмагомедова (30:27, 29:28, 29:28).

Отметим, что Нурмагомедов проводил свой третий поединок в UFC. Ранее он победил Джастина Скоггинса и Рикардо Рамоса. Всего на его счету теперь 13 побед и два поражения. Барселос выиграл 15-й бой в карьере при одном поражении и продлил победную серию до восьми поединков.

Главным событием турнира станет поединок между Фрэнки Эдгаром и Чон Чхан Соном.