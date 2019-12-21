Чон Чхан Сон нокаутировал Фрэнки Эдгара

В главном событии турнира встречались местный боец Чон Чхан Сон и бразилец Фрэнки Эдгар.
Поединок продлился всего три минуты 18 секунд и завершился победой Чон Чхан Сона, который нокаутировал своего соперника.
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