Чон Чхан Сон нокаутировал Фрэнки Эдгара В южнокорейском Пусане завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.

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В главном событии турнира встречались местный боец Чон Чхан Сон и бразилец Фрэнки Эдгар.

Поединок продлился всего три минуты 18 секунд и завершился победой Чон Чхан Сона, который нокаутировал своего соперника.