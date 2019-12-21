Чон Чхан Сон нокаутировал Фрэнки Эдгара - Советский спорт
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21 декабря 2019 16:41ММА

Чон Чхан Сон нокаутировал Фрэнки Эдгара

В южнокорейском Пусане завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.

В главном событии турнира встречались местный боец Чон Чхан Сон и бразилец Фрэнки Эдгар.

Поединок продлился всего три минуты 18 секунд и завершился победой Чон Чхан Сона, который нокаутировал своего соперника.

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