Минаков проведет бой в Bellator в начале 2020 года Россиянин был чемпионом организации в тяжелом весе.

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков проведет свой следующий бой в Bellator в начале 2020 года.

«Следующий бой Минаков проведет в начале 2020 года. Сейчас ведется работа над получением американской визы», - сказал ТАСС менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Напомним, 26 октября россиянин должен был провести поединок против Хави Айялы, но из-за отсутствия визы бой был отменен.

На счету 34-летнего спортсмена 22 победы и одно поражение в ММА.

В своем последнем поединке Минаков победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225, состоявшемся 24 августа.