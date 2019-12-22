Следующий бой Махачева в UFC может пройти 7 марта Боец является партнером по команде Хабиба Нурмагомедова.

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев может провести свой следующий поединок 7 марта на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Следующий соперник Ислама будет из топ-10 рейтинга. Пока вероятная дата - 7 марта», - цитирует ТАСС Магомедова.

Свой последний поединок Махачев провел 7 сентября 2019 года на турнире UFC 242. Россиянин одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дави Рамосом.

Всего Махачев провел в ММА 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение.