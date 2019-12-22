Федор Емельяненко прибудет в Японию 23 декабря Российский боец Федор Емельяненко прибудет в Японию перед боем с американцем Куинтоном Джексоном 23 декабря.

Загрузка... - Команда Федора прибудет в Японию 23 декабря, - цитирует ТАСС представителя команды россиянина. Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря. Добавим, что на счету Емельяненко 35 побед и шесть поражений. В активе Джексона 38 побед и 13 поражений.