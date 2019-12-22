Тухугов проведет бой с Агиларом 23 февраля в Новой Зеландии Российский боец Зубайра Тухугов проведет поединок против американца Кевина Агилара на турнире UFC в Новой Зеландии.

Загрузка... - Соперником Тухугова станет Агилар, - цитирует ТАСС менеджер россиянина Ризвана Магомедова. Турнир UFC пройдет 23 февраля в Окленде. Добавим, что на счету Тухугова18 побед, четыре поражения и одна ничья, а в активе Агилара 17 побед и два поражения.