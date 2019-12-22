Тухугов проведет бой с Агиларом 23 февраля в Новой Зеландии - Советский спорт
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22 декабря 2019 16:51ММА

Тухугов проведет бой с Агиларом 23 февраля в Новой Зеландии

Российский боец Зубайра Тухугов проведет поединок против американца Кевина Агилара на турнире UFC в Новой Зеландии.

- Соперником Тухугова станет Агилар, - цитирует ТАСС менеджер россиянина Ризвана Магомедова.

Турнир UFC пройдет 23 февраля в Окленде.

Добавим, что на счету Тухугова18 побед, четыре поражения и одна ничья, а в активе Агилара 17 побед и два поражения.

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