Тухугов проведет бой с Агиларом 23 февраля в Новой Зеландии

- Соперником Тухугова станет Агилар, - цитирует ТАСС менеджер россиянина Ризвана Магомедова.
Турнир UFC пройдет 23 февраля в Окленде.
Добавим, что на счету Тухугова18 побед, четыре поражения и одна ничья, а в активе Агилара 17 побед и два поражения.
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